На Поєдинєчним першенстве Войводини и керестурски столнотенисере

БЕЧЕЙ – На Поєдинєчним першенстве Войводини за шицки катеґориї столнотенисерох, од младших кадетох по сениорох, и у хлопскей и женскей катеґориї, у Бечею 15. януара участвовали и троме столнотенисере СТК Русин, медзи 200 бавячами.

У катеґориї младших кадетох зоз Русину найлєпши успих посцигол Иґор Фейди хтори прешол квалификациї, а випаднул у борби за перши 16 места. У истей катеґориї змагал ше и Матей Макаї, медзи кадетами Стефан Колошняї и Александар Шанта, а приявени бул и Матей Сабадош у ґрупи кадетох и юниорох, алє пре хороту нє участвовал на турнире.

