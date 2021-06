На прагу „старей нормалносци”

Републични Кризни штаб за 20. чи 21. юний наявел зашеданє на хторим ше будзе розпатрац актуална епидемийна ситуация у Републики Сербиї, односно чи ше здобули условия за релаксованє, лєбо аж и утаргованє дзепоєдних превентивних мирох под хторима жиєме уж длужей як рок. Як наявене, спомнути предусловия за „змегчованє” мирох подрозумюю же на националним уровню по тот датум будземе мац 50 одсто вакцинованей популациї, и же число новоохорених на дньовим уровню будзе двоцифрове, односно менше як 100.

То практично перши конкретни тактични циль Кризного штабу (стратеґийни циль, розумлїве, законченє епидемиї) хтори представени явносци, одкеди формоване тото цело. И ґу тому, витворлїви є, кед же ше операме на урядово епидемийни податки. Заключно з першим тижньом юния, у Сербиї дате скоро 5 милиони дози вакцини, а вецей як 2,2 милиони гражданох уж достали обидва дози. Рахуюци же пред нами ище дзешец днї за ревакцинованє, статистика ше блїжи ґу половки имунизованей полнолїтней популациї. Цали процес, а и интересованє гражданства за вакцину, тераз обачлїво идзе лєпше як наприклад, пред мешацом.

Причина можебуц прозаїчна, алє нє завадза докля ґод дава резултати – финансийна стимулация нововакцинованим з державного буджету даскельо раз предлужована, а на младшу популацию цилюю даскельо промотивни кампанї рижних здруженьох як цо „Еґзит” хтори потримує и держава. Вшелїяк же и наиходзаци матурски преслави, отверанє гранїцох и туристична сезона моцна мотивация – нормални живот ґу хторому ше сцеме врациц, випатра блїзко на єден крочай.

Кед слово о епидемийней статистики, и ту ситуация идзе на лєпше, окреме одкеди ше концом мая число новоохорених спущело на 400 особи дньово (першираз од октобра 2020. року!). Тераз балансує коло 200 на националним уровню, алє єст реґионални центри за явне здравє хтори уж днями у тим збиру участвую з дробнима числами цо гутори же маме подруча хтори скоро „чисти” од корони, голєм у епидемийним значеню. Кед ше шицко спомнуте поздава и пооднїма, можебуц зме наисце пред концом. Медзитим, вше траба мац на розуме же на концу батог пука.

