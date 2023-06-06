На продуктней берзи звекшани обток житаркох

НОВИ САД – На продуктней берзи у Новим Садзе означене пороснуце обтоку роби, алє и предлуженє опадованя ценох примарних польопривредних продуктох и наводзи ше же зазначени обток 3 927 тони роби, цо за 37,6 одсто вецей у одношеню на предходни тидзень, а финансийна вредносц хтора виношела 118 милиони динари.

Тарґовище кукурици було досц мирне, а цена нїзка, та ше тарґовало зоз ценами од 16,70 по 17,50 динари по килоґраму без ПДВ-а.

Найвецей ше тарґовало зоз житом, котре заберало 42 одсто вкупного обтоку, а цена ишла од 19,50 по 20,50 динари по килоґраму без ПДВ-а.

Соя була дакус активнєйша у одношеню на предходни период, понеже сойово зарно у вкупним обтоку участвовало зоз 27 одсто, а зоз сою ше тарґовало зоз цену од 49,50 по 50,30 динари по килоґраму без ПДВ-а.

Слунечнїкова сачма зоз 33 одсто протеину понукана по цени од 38,00 по 38,20 динари по килоґраму без ПДВ-а, алє до заключеня берзових контрактох нє дошло, док сойова сачма понукана по цени од 58 динари по килоґраму без ПДВ-а.