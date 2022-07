На „Равно Село Филм Фестивалу” наступела и коцурска „Жатва”

РАВНО СЕЛО/КОЦУР – „Равно Село Филм Фестивал” по пияти раз позберал филмских уметнїкох того року у тим валалє. О програми фестивала котри тирвал штири днї, од 30. юния по 3. юлий, на конференциї за медиї бешедовал главни промотер и снователь Филмского фестивалу у Равним Селу, ґлумец Лазар Ристовски.

Филмска манифестация котра Равне Село преславела у швеце кинематоґрафиї єдинствена по тим же є пошвецена дебитантским витвореньом, автором першого лєбо другого филму и промововує младих режисерох, ґлумцох, сценоґрафох и других котри ше занїмаю зоз тоту файту уметносци. Сам Фестивал порушани пре обнову Дому култури у Равним Селу, котри пред пар роками знїщени у огню.

Официйне отверанє Фестивалу провадзела змистова музична програма котра позберала числених Равноселцох и нащивительох з других местох. Окрем Лазара Ристовского, шицких привитали и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, котри з тей нагоди визнечел же ше у околних местох реновира и будує вецей културни центри. Публику привитали и представнїки месней заєднїци и локалней самоуправи, на чолє зоз предсидательом Општини Вербас Предраґом Роєвичом. Општина Вербас од самого початку уключена до Фестивалу, котри визначно унапредзує културни живот тей заєднїци.

З провадзеньом Зренянинскей филгармониї, виводзаци познати филмски музични композициї, наступели числени ґлумци и шпиваче, а окремни госц концерту була шпивачка Бети Дьордєвич.

На програми Фестивалу у главней конкуренциї були осем филми, од котрих штири домашнї витвореня, а додзелєни шейсц награди у шейсц катеґорийох. През штири днї манифестациї, окрем филмских витвореньох, нащивителє мали нагоду уживац и у рижних провадзацих програмох, як роботнї за дзеци, промоциї кнїжкох, алє и представянє Културно-уметнїцких дружтвох. Другого дня Фестивалу, 2. юлия, нагоду представиац ше на визначней филмскей манифестациї мала и Жридлова шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура.

Нарок плановане же би ше манифестация отримала у нововибудованим Доме култури, алє и же би була векша конкуренция филмох, як и же би Фестивал тирвал длужей. Найважнєйше тото же у складу зоз мотом Фестивалу, по Равним Селу предлужа кружиц филмски приповедки, визначели на концу орґанизаторе.

Фестивал отримани з потримовку Покраїнского секретарияту за културу, Министерства култури Републики Сербиї, Городу Вербасу и продуцентскей хижи „Zillion film”.

