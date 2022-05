На Републичней смотри рецитаторох участвовали Яна Варґа и Исак Новта

ВАЛЄВО / РУСКИ КЕРЕСТУР – На 53. Републичней смотри рецитаторох „Поето народу мойогоˮ, на найвисшим ступню змаганя у держави, хторе отримане пияток и всоботу, 13. и 14. мая у Валєве, участвовали и двойо рецитаторе зоз Руского Керестура, Яна Варґа и Исак Новта хтори остали у катеґориї найлєпших 35 рецитаторох у Сербиї, алє ше нє пласовали до финала.

Яна Варґа и Исак Новта ше у тогорочним циклусу змагали у катеґориї штреднього возросту, и наступели першого дня, кед Яна, школярка седмей класи, рецитовала текст Ґези Ґардонїя „Гуша войнаˮ, а Исак, школяр пиятей класи, представел ше зоз писню „Спреводзкошˮ Данила Хармса.

На змаганє их у Рецитаторскей секциї керестурского Дому култури водзел Мирослав Малацко.

На Републичней смотри наступели и два рецитаторки зоз Кули, Лїляна Кнежевич и Биляна Митрич, а Митричова освоєла перше место у катеґориї старшого возросту, и зоз тим постала побиднїк Смотри и ношитель плакати „Др Бранивой Дьордєвич”.

