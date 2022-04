ЗОМБОР – Школяре 8-а класи Елена Шомодї и Алекса Ґолубович з Основней школи Петро Кузмяк з Руского Керестура ше пласовали на републичне змаганє з анґлийского язика.

Тот пласман виборели на Окружним змаганю котре отримане вчера, 10. априла у Ґимназиї Велько Петрович у Зомборе, дзе Алекса завжал друге, а Елена треце место. За змаганє их пририхтала наставнїца Теодора Вранєш.

