На Ружову уход безплатни, алє треба превжац уходну карту

НОВИ САД – Фестивал нових руских шпиванкох 32. „Ружова заградка”, будзе отимани на нєдзелю 8. мая у велькей сали Сербского народного театра у Новим Садзe.

Фестивалски вечар почнє на 20 годзин з представяньом 15 нових композицийох. У ревиялней часци наступи Михайло Будински. Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, другей програми Радио телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

Уход на фестивал будзе безплатни, алє за уход до сали потребне мац уходнїцу котру шицки заинтересовани можу безплатно превжац на каси Сербского народного театру. Уход без уходнїцох нє будзе можлїви.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)