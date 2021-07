На Рукометним кампу у Оджаку и Керестурци

ОДЖАК – У Оджаку од 2. по 10. юлий, отримани 11. Рукометни камп за дзивчата и хлапцох хторому задаток научиц их же би цо лєпше звладали рукометну азбуку. Того року було 96 дзеци зоз општинох Кула и Оджак, 12-ецеро з Руского Керестура, а першираз участвовали и госци – 21 дзецко зоз места Ябука при Панчеве, дзе векшином жию припаднїки македонскей националней меншини.

Того року возрост учашнїкох на Кампу векшином од 1. по 6. класу основней школи. Камп шветочно отворел предсидатель Општини Оджак Ґоран Николич, а попри домашнїх тренерох, на кампу були и велї визначни фаховци найвисшого ранґу у тим спорту, од репрезентативцох по тренерох, як цо тренер (мастер ковч) Душан Лукич зоз Шабцу, реперезентативки ґолманка Йована Василькович, Любица Букурова з Беоґраду, предсидатель тренерскей орґанизациї Сербиї Йован Павлов и други.

Од домашнїх тренерох Камп водзел Милорад Ляїч зоз Червинки, Ґоран Вєштица, Ненад Чуїч, и Керестурец Славко Надь.

На Кампу було богати змисти, та окрем рукомету и каждодньови одход на базен дзе ше 20-еро дзеци научели плївац, а закончуюци турнир бул у Бачким Брестовцу.

Дзеци з Ябуки на ноцнїк були змесцени у нашей Водици, та нащивели и Керестур.

Финансийно Камп, окрем родичох, финансовала Општина Оджак и числени спонзоре.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)