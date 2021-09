На сайму мемориялна вистава Ярослава Папа

НОВИ САД – Нєшка, такой по отвераню 88. Медзинародного польопривредного сайму и Сайму лову, рибалову, спорту и туризма, коло 13 годзин на поверху аули Новосадского сайма, будзе отворена мемориялна вистава фотоґрафийох „Око шицких нас”, чий автор нєдавно упокоєни фотоґраф Ярослав Пап (1957-2021).

Орґанизатор вистави Новосадски саям, бо Пап бул вецей як два децениї його официйни фотоґраф.

Саям будзе отворени нєшка и будзе тирвац по 24. септембер, а буду запровадзени вецей епидемийни мири.

