На Сайму образованя и керестурска Школа

НОВИ САД – И того року Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк участвує на Сайму образованя Драгокази, хтори ше того року отримує онлайн на Новосадским сайме од 24. по 26. марец, дзе ше будуцим штредньошколцом и студентом презентовало 70 воспитно-образовни иституциї зоз Сербиї и Републики Сербскей.

Керестурска школа ше представела на штанду штреднїх школох зоз презентацию у павер-поинту хтору пририхтала помоцнїк директора Школи Лїляна Фина, а промоцию Школи у катеґориї Оценьованє квалитету роботи воспитно-образовних институцийох пририхтала педаґоґиня Любица Няради.

