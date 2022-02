На скупштини ше зишли и члени Конїцкого клуба „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Конїцкого клубу Русин всоботу у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва, после рока прерви, отримали порядну рочну скуштину, на котрей поднєшени звит о роботи и финансийох клуба, а направени и план роботи за тот рок.

Клуб чишлї коло 30 членох, на скупштини членство преширене зоз двоїма новима з Липару. Прешлого року дїловал позитивно, насампредз дзекуюци донацийом и нєсебичному анґажованю членох и других поєдинцох котри вше порихтани за роботну акцию. Конїцки обегованя отримани прешлого лєта, мож повесц же були винїмково нащивени, та орґанизаторе озбильно роздумую о наиходзацих котри наявени за 3. юлий.

Найважнєйше медзи планами то роботи на гиподроме, як потолковал предсидатель Клубу Желько Папуґа, приоритет будзе ривитализовац дражку за обегованє, бо на єдним месце є досц зужена, а власнїком коньох у валалє хиби и простор за жимски тренинґи котри ключни за дальши успих. Плановане же би ше озбильно пририхтало терен за обегованє, же би ше на дражку насипало адекватна твардейша подлога.

Скупштини присуствовал секретар Месней заєднїци Михайло Пашо котри похвалєл шицки активносци Конїцкого клубу, и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич котри обецал три раз векшу потримовку.

