На славу мацери Божей

ИНДЇЯ – Вирни у Индїї свой Кирбай и храмове швето преславели всоботу, 28. авґуста, на Успениє Богородици, зоз шветочну Службу Божу на 11 годзин, хтору предводзел парох бачински протоєрей ставрофор Дарко Рац, хтори и наказовал, а сослужел домашнї парох о. Михайло Шанта.

Як гварел о. Шанта, паноцец Дарко Рац на українским и сербским язику наказовал о значносци Богородици за нас християнох, о єй успению и єй улоги у спашеню людзох.

Дзияковали Милка Питка и панїматка Зоя Шанта, хтора и читала Апостол.

На Богослуженю було красне число вирних, медзи нїма и надосц младих. Тиж, було и госцох хторих привитали домашнї парохиянє, а госци були и Роман и Свитлана Яблонски зоз околїска Тернополю у України.

