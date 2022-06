На Смотри кирилскей писменосци наградзени и коцурски школяре

КОЦУР – На отриманей 20. Смотри кирилскей писменосци хтору розписує читальня „Стоян Трумич” з Тителу, под назву „Читай крашнє пиш”, участвовали и школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура.

На конкурс тителскей читальнї наставнїци и учительки зоз коцурскей Основней школи послали вецей роботи, алє з тей нагоди лєм два наградзени.

За найлєпши школски писмени задаток на руским язику, у возрост 7. и 8. класи, друге место освоєла Патриция Будински, а аа найлєпши школски писмени задаток на сербским язику, у возросту 3. и 4. класи, диплому достала Миня Шкрбич.

За тоту Смотру кирилскей писменосци наградзени коцурски школярки пририхтали наставнїца Снежана Шанта и учителька Єлена Русковски.

