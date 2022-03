На соботу „Бал широких сукньох”

ДЮРДЬОВ – На соботу, 5. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з початком од 18 годзин отрима ше „Бал широких сукньох”.

Того велара будзе орґанизована богата томбола, а присутних будзе увешельовац Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. До цени уходнїци од 2000 динари урахована вечера и напой. Жени и дзивки котри ше поприбераю до святочней рускей широкей сукнї уходнїцу нє плаца.

Уходнїцу годно резервовац по штварток, 3. марца, при Владимирови Балїнтовому на число телефона 064/2780235 и при Мирославови Барновому на число телефона 064/3385267. Тиж так уходнїци годно купиц и у просторийох КУД-а од 20 по 21 годзин.

