На соботу будзе Медзиокружне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дванасте Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане на соботу, 2. априла, у дюрдьовскей Основней школи (ОШ) Йован Йованович Змай за школярох основних школох у хторих порядна настава по руски, як и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Йован Йованович Змай.

