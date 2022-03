На соботу будзе одбавена „Вина”

СИВЕЦ – На 75. Општинскей смотри драмскей творчосци „Велимир Сандич – Велько” котра тирва од 25 до 30 марца, медзи пейцома представами будзе одбавена и „Вина” по тексту Небойшу Ромчевича у режиї Владимира Надя Ачима котру одбавя ґлумци Драмского студия „АРТ” Дома култури Руски Керестур.

„Вина” у виводзеню Адриани Надь и Якима Виная будзе одбавена на соботу 26. марца з початком на 20 годзин. Шицки представи буду бавени на сцени Дома култури у Сивцу, а уходнїца за кажду кошта 200 динари.

Орґанизатор Смотри Културно просвитна заєднїца општини Кула и Дом култури Сивец, а покровитель локална самоуправа Општини Кула.

