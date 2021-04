На соботу будзе означена 250-рочнїца Римокатолїцкей церкви

КУЛА – На соботу, 24. априла Римокатолїцка церква св. Дьордя у Кули означи 250 роки свойого иснованя, цо требало буц отримане ище концом прешлого рока, медзитим пре нєвигодну епидемийну ситуацию преслава одложена.

Най здогаднєме, Церква вибудована 1770. року у чаше Мариї Терезиї, терашнї випатрунок достала 1828. року, так же є єдна зоз найстарши у општини Кула. Остатня реконструкция на церкви закончена прешлого рока, а часц средствох обезпечела Влада Мадярскей.

Служба Божа будзе служена на 11 годзин, будзе директни пренос и на РТВ Панон, а медзи численима госцами ше обчекує предсидателя Скупштини Ап Войводини Иштвана Пастора, амбасадора Мадярскей зоз Беоґраду Атилу Пинтера, госцох зоз иножемства, а присуствовац можу шицки вирни котри жадаю.

Под час збуваня обовязне почитованє шицких предписаних епидемийних мирох, ношенє защитних маскох, почитуюци дистанцу як и дезинфикованє рукох и обуї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)