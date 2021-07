На соботу будзе отримани фестивал „Мелодиї Руского двору“

ШИД – На соботу, 31. юлия, на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї будзе отримани 14. по шоре Фестивал тамбурових орхестрох „Мелодиї Руского двору“ у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“.

Програма ревиялного характеру и почнє на 20 годзин, а пред тим як провадзаци програми на 18 годзин буду отворени етно штанди здруженя женох и вистава илустрацийох Ивани Бучко.

Уходнїца добродзечни прилог, а у случаю нєвигодней хвилї, програма будзе отримана у сали Културно-образовного центра.

На Фестивалу годно купиц и кнїжки „Руского слова“, а од теди, 31. юлия та надалєй, у Шидзе их годно купиц при колпортерови нашей Установи Владимирови Гарвильчакови.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)