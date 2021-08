БИКИЧ – На швето Успения Пресвятей Богородици на соботу, 28. авґуста, церква и вирни у Бикичу преславя храмове швето Кирбай.

Шветочна Служба Божа почнє на 11 годзин а, як нам гварел домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка, наказовац будзе о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митровици.

