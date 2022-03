ДЮРДЬОВ – На соботу, 26. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко з початком од 19 годзин ше отрима концерт з нагоди дзешецрочнїци снованя Дзивоцкей шпивацкей ґрупи.

Уходнїца ше нє будзе предавац, алє патраче годни дац добродзечни прилог з хторим потримаю роботу Дружтва.

