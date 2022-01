На соботу Майсторски бал, мож подаровац за томболу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наиходзацей соботи, 22. януара, будзе отримани традицийни Майсторски бал, шицки карти уж розпредати, алє заинтересовани можу подаровац за томболу.

То други бал по шоре тей сезони балаованя у валалє, у складзе зоз епидемийнима мирами, огранїчене число особох, алє и час отримованя, так же будзе од 13 до 19 годзин.

Традицийне дарованє за томболу будзе истого дня, скорей балу од 9 до 11 годзин пред поладньом у Майсторским доме. Томболу може подаровац кажде заинтересовани, понеже Майсторски бал познати по окреме богатей и рижнородней томболи.

