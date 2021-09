На соботу Општинска смотра подобовей творчосци нєакадемских творительох

КУЛА – У орґанизациї Културно-просвитней заєднїци општини Кула на соботу, 11. септембра у Подобовей ґалериї Културного центра у Кули, будзе отворена 22. Општинска смотра подобовей творчосци нєакадемских творительох.

Роботи виложа седемнац уметнїки зоз кулскей општини – Йосип Клер, Марґита Фирстенер, Стела Лаушевич, Славица Пешикан, Миладин Шлюкич, Стания Вукович, Амалия Ковач, Розалия Лазар, Нада Раячич, Зорица Рац, Томислав Божович, Марияна Ґрбич, Желько Ворински, Тимон Тамаш, Драґан Марич, Снежана Давидович и Зоран Кубинец.

Селектор Општинскей смотри будзе историчар уметносци зоз Зомбора Мила Крстич Красуляк, а роботи хтори буду оценєни зоз найвисшу оцену, буду ознова виложени на Зонскей смотри хтора тиж будзе отримана у Кули, 15. октобра, у Подобовей ґалериї Културного центра Кула.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)