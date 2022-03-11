На соботу Осмомарцовски концерт

ДЮРДЬОВ – На соботу, 12. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва “Тарас Шевченко” з початком од 18 годзин отрима ше концерт з нагоди Дня женох. Уходнїцi ше нє будзе предавац, алє патраче годни дац добродзечни прилог з хторим потримаю роботу Дружтва.

На концерту буду участвовац дзеци зоз Предшколскей установи “Дзецинство”, обєкта “Дюрдєвак”, члени рецитаторскей, музичней и фолклорней секциї дюрдьовского Дружтва, як и школqре Основней школи “Йован Йованович Змай”.

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