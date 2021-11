Наступного викенду почина 53. Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзки Орґанизацийних одборох културней манифестациї „Костельникова єшень” и Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, хтора отримана вовторок 16. новембра у Доме Култури у Руским Керестуре, потвердзени програмни змист наиходзацей манифестациї.

Так, 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, почнє на соботу, 20. Новембра, зоз виставу фотоґрафийох Ярослава Планчака хтора будзе поставена у Доме култури, у такволаним „Клубу 10ˮ, на 19,30 годзин, а потим домашнї РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ премиєрно виведзе представу „Ениґма Дядяˮ по тексту и у режиї Славка Ороса. Представа „Сон шмишного чловекаˮ Ф. М. Достоєвского, у режиї Владимира Надя, будзе приказана на пияток, 26. новембра, у виводзеню Драмского студия „АРТˮ Дома култури Руски Керестур, а потим представу за старших „Винаˮ, Небойши Ромчевича, у режиї Владимира Надя, шлїдуюцого дня, соботу 27. новембра тиж виведзе Драмски студио „АРТˮ. Штварта и остатня представа за старших „Скорей як когут закукурикаˮ, по тексту Ивана Буковчана, а у режиї Славка Виная, на репертоару будзе остатнього дня Мемориялу, нєдзелю 28. новембра, у копродукциї РНТ „П. Р. Дядяˮ и Руского културного центру Нови Сад.

На тогорочним Мемориял буду виведзени и два представи за дзеци. Представа „Голубицаˮ Ирини Гарди Ковачевич, у режиї Владимира Надя, а у виводзеню РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ, предвидзена за штварток 25. новембра, док представа „Виволам вам тайнуˮ у режиї Ксениї Бодянєц, а у виводзеню школярох керестурскей Основней школи „Петро Кузмякˮ будзе на репертоару на пияток 26. новембра.

На Мемориялу будзе отримана и промоция моноґрафиї „Ошмих порцуловей фиґуриниˮ о театралней и филмскей ґлумици Ирини Колесар, хтору представи Владимир Балащак, а хтору видало Дружтво Руснацох зоз Сримскей Митровици и Новинарскей асоцияциї Руснацох з Нового Саду. Промоция заказана за вовторок 23. новембер на 19 годзин.

Шицки вечарши представи почню на 20 годзин, дзецински на 11,30 годзин, а уход за шицки представи шлєбодни. Пре ковид ситуацию, число местох будзе огранїчене.

