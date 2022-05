На соботу почнє Медзинародни польопривредни саям

НОВИ САД – Найвекша програма Новосадского сайма, 89. Медзинародни польопривредни саям, будзе отримани од 21. по 27. май, у традицийним формату, у завартим и на отвореним просторе.

Жем партнер Польопривредного сайма Република Мадярска, як и 2010. року кед була перша жем партнер тей програми. Ґенерални спонзор будзе Ґлобoс осиґуранє, а златни спонзор Ал Дахра.

За наступ ше приявели числени викладаче зоз Сербиї и иножемства, а затераз потвердзели приход викладаче зоз – Мадярскей, Италиї, Ческей, Голандиї, Шпаниї, Турскей, Индонезиї, Горватскей, Сиверней Македониї, Словениї, Данскей и Французкей.

Буду отримани шицки сеґменти аґрару – вистава польопривредней механїзациї, приключних машинох и резервних часцох, опреми за поживову индустрию, винїцарство, овоцарство и статкарство…

Нащивителє буду мац нагоду опатриц вистави статку, поживи и напою, а представя ше и осиґуруюци хижи и банки.

Буду орґанизовани и вистави орґанских продуктох, продуктох з ознаку ґеоґрафского походзеня, продукти з ознаку „Сербски квалитет” и пиво з малих ремеселнїцких пиварньох.

Вистави буду орґанизовани под покровительством Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди Републики Сербиї.

У Конґресним центру „Мастерˮ под час Польопривредного сайму буду орґанизовани числени фахово презентациї на хторих буду участвовац – Мадярска, Амбасада Голандиї, Италиянска аґенция за вонкашню тарґовину ИЦЕ, нашо Министерство польопривреди, Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство и числени компаниї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)