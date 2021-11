На соботу премиєра у РКЦ

НОВИ САД – Премиєра представи „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, будзе отимана на соботу, 13. новембра у Руским културним центру у Новим Садзе хтори ше находзи у Улїци Йована Суботича 8.

Початок представи хтора настала у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура и Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду будзе на 19 годзин.

Пре огранїчене число местох у публики и формат Камерней сцени РКЦ, нєобходне же би патраче приход на премиєру, односно резервацию потвердзели орґанизатором найпознєйше по штварток, 11. новембра. Тиж так, орґанизаторе апелую же би публика пришла на час, понеже сала РКЦ од 19 годзин будзе замкнута.

Представа „Скорей як когут закукурика” предпремиєрно будзе виведзена на пияток, 12. новембра, а як сообщене зоз РКЦ, шицки места у публики за тот термин уж резервовани.

Реализованє представи „Скорей як когут закукурика” финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци, Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох.

