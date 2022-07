На соботу преслава 50-рочнїци МАК-у

РУСКИ КЕРЕСТУР – Преслава з нагоди 50 рокох Мултимедиялного часопису за младих МАК будзе отримана на соботу, 23. юлия, у лєшику при базену (такволани реґе стейдж) у Руским Керестуре.

„МАК-ово 50 роки” буду означени зоз промоцию нового зборнїка поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@”, хтори вишол тих дньох як 23. кнїжка у едициї МАКoff и почнє на 19 годзин. Потим будзе отримани квиз и проєкция документарного филма о пол вика МАК-у, хтори дзень после будзе доступни и на МАК-овим Ют’юб каналу.

Нащивителє буду мац нагоду поопатрац и виставу фотоґрафийох Андреи Новак, а после програми будзе журка.

Преславу МАК-ового 50. родзеного дня орґанизую МАК (НВУ „Руске слово”) и Пакт Рутенорум, зоз финансийну потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

Поволани шицки!

(Опатрене 57 раз, нєшка 57)