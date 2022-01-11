На соботу схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 15. януара з початком на 15 годзин, у канацелариї у Спортскей гали будзе отримана заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору єй глашнїка Руснак.

На дньовим шоре плановани вецей точки котри ше дотикаю орґанизациї Шветового конґресу РРЛ котри ма буц отримани того року у Новим Садзе.

Потим розпатранє и пририхтованє за порядну Рочну скупштину котра того року будзе и виберанкова, а скорей того плановане отримац и виберанково скупштини по шицких местох дзе дїлую месни одбори.

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