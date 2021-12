На соботу у Дюрдьове промоция новей кнїжки Дюри Латяка

ДЮРДЬОВ – На соботу, 11. децембра, на 18 годзин у просторийох КУД „Тарас Шевченко у Дюрдьове будзе промоция новей кнїжки Дюри Латяка „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске народно просвитне дружтво (1919-1941)”, хтору видал Союз Руснацох Українцох Сербиї початком того мешаца.

О кнїжки на промоциї, после привиту предсидателя Союзу Боґдана Виславского, буду бешедовац историчар др Дюра Гарди, рецензент Велимир Паплацко и автор Дюра Латяк.

Орґанизаторе промоциї Союз Руснацох Українцох Сербиї и КУД „Тарас Шевченко”.

Дюрдьов место дзе будзе орґанизоване перше представянє кнїжки, а познєйше буду промоциї кнїжки и по других местох.

