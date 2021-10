На соботу у Крущичу манифестация „Михалово стретнуца валалох”

КРУЩИЧ – „Михалово стретнуца валалох” манифестация котру як пилот проєкт реализує Министерство за бриґу о валалох, у општини Кула будзе отримана на соботу 23. октобра Крущичу опрез Месеней заєднїци у периодзе од 10 до 16 г, буду представени шицки населєни места зоз кулскей општини, а окреме валали.

У богатей програми нащивительом буду презентовани хореоґрафиї традицийних танцох, як и вокални форми традицийного музичного нашлїдства Войводини. Плановани рижни спортски змаганя, промоция и презентация старих ремеслох и ручних роботох.

Орґанизаторе ше постарали и за наймладших учашнїкох, будзе змаганє у ручним лупаню кукурици, роботня правеня туршиї и подобова роботня, як и аниматор Педьолино и рижни награди.

За шицких викладачох обезпечени штанди за викладанє, драгово трошки, полудзенок и награди. Заинтересовани викладаче ше можу приявиц на число телефона орґанизаторки 069/173-8520 (Миляна).

