На соботу Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – КУД „Тарас Шевченко” за соботу, 21. авґуста, рихта свой традицийни Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” по осемнасти раз. На Фестивал ше уж приявели Миклошевчанє и Петровчанє зоз Републики Горватскей, як и два шпивацки ґрупи зоз Шиду. Потим ше приявели Новосадянє, Кулянци и Вербащанє, а наступя и домашні Дюрдьовчанє.

По словох предсидателя КУД „Тарас Шевченко” Миколи Кухара, даєдни дружтва ище нє потвердзели свой приход.

Пропозициї Фестивала остали исти – кажда шпивацка група одшпива два цо старши жридлово шпиванки, єдну а капела, а другу зоз провадзеньом оркестра. У ревиялней часци, док жири не вибере побиднїка, наступи даєдно госцуюце дружтво.

Додзелюю ше два награди – награда жирия и специялна награда за цаловкупни наступ. Кажде дружтво достане и дарунок за памятку за свой наступ у Дюрдьове, а то будзе даяки предмет зоз нашей прешлосци, гварел за „Руске слово” Микола Кухар.

