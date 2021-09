На соботу Фестивал хорского шпиваня у Вербаше

ВЕРБАС – Културно-просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу на соботу, 11. септембра, орґанизує традицийну манифестацию Фестивал хорского шпиваня, того року дзешати по шоре.

На Фестивалу наступя Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор „Гармония” з Нового Саду, а госци буду Жридлова шпивацка ґрупа зоз КУД „Жатва” зоз Коцура котра з тей нагоди одшпива пар писнї.

Пре епидемийну ситуацию, того року Хорски фестивал Карпати, манифестация хтора од окремней значносци за руску националну заєднїцу, будзе отримани на дакус иншаки способ як потераз, у меншим обсягу, зоз меншим числом учашнїкох, же би мири безпечносци були випочитовани.

Програма того року нє будзе отримана у просторийох Дружтва, як то було предходни роки, алє опрез Центра за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше, з початком на 18 годзин.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

