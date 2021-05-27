На соботу 20. Републичне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре на соботу, 29. мая, будзе отримане 20. ювилейне Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Змагац ше буду школяре седмей и осмей класи хтори пласман на Републичне змаганє виборели на 11. Медзиокружним змаганю хторе пред двома тижнями, тє. 15. мая тиж у керестурскей Школи. У порядней настави зоз седмей класи будзе штверих змагательох а зоз осмей шесцерих, док у виборней настави змагац ше буду пецеро зоз седмей и шесцеро школяре зоз осмей класи.

Ювилейне 20. Републичне змаганє будзе шветочно отворене после 9,30 годзин, школяре тести почню виполньовац на 10 годзин, а преглашенє резултатох предвидзене у чаше од 15 до 15,30 годзин.

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