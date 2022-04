На соботу 61. Општинска смотра дзецинскей музично-фолклорней творчосци

РУСКИ КЕРЕСТУР/ЛИПАР – На соботу, 30. априла з початком на 17 годзин, у Липару будзе отримана 61. Општинска смотра дзецинскей музично-фолклорней творчосци на хторей буду участвовац фолклорни ансамбли з местох кулскей општини у младшим и старшим возросту.

Дом култури Руски Керестур на Смотри наступа з трома хореоґрафиями младшей и старшей танєчней ґрупи, у хторих дзеци од першей по осму класу ОШ.

Младша танєчна ґрупа наступи зоз хореоґрафию „Танєц зоз варешкамиˮ, а старша ґрупа зоз хореоґрафию „Закарпатски мотивиˮ и „Дзивоцка каричкаˮ – шицким тром уметнїцки руководитель Андрея Штефанко.

Селектор смотри будзе Любомир Вуйчин Миле, а орґанизаторе Културно-просвитна заєднїца општини Кула, КУД „Липарˮ и ОШ „Никола Теслаˮ зоз Липару.

Главни покровитель манифестациї Општина Кула.

