На стреду акция чисценя базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – На стреду, 23. юния, запланована уж традицийна велька роботна роботна акция з котру би требало очисциц керестурски базен з нагоди наиходзацей лєтней сезони.

Поволани шицки заинтересовани же би ше придружели, сход на керестурским базену на 8 годзин. После чисценя за наймладших буду орґанизовани спортски бависка, як и полудзенок и ошвиженє за шицких учашнїкох.

Роботну акцию орґанизує Месна заєднїца Руски Керестур у сотруднїцтве зоз Основну и штредню школу зоз домом школярох Петро Кузмяк, ЯКП Руском, Добродзечним огньогасним дружтвом Руски Керестур и Здруженьом спортских рибарох Коляк.

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