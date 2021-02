На стреду будзе одкрита биста Тарасови Шевченкови

НОВИ САД – На стреду, 10. фебруара у Нови Садзе на 11 годзин, будзе одкрита биста українскому поетови, малярови и борцови за ошлєбодзенє славянских народох Тарасови Шевченкови (1814–1861), чия ше уметнїцка творчосц у України трима як фудамент новшей литератури тей жеми.

Биста висока 105 центиметри и положена є на мраморни постамент високи 200 центиметри, познатого автора зоз Львова, дарунок Городу Новому Саду.

Памятнїк поставени на Лиману на желєней поверхносци коло Булевара цара Лазара и Алеї Мирослава Мики Антича.

Инициятива за поставянє памятнїка порушана ище 2010. року, а седем роки познєйше ю знова порушали Амбасада України у Сербиї зоз Беоґраду и українско-руска заєднїца зоз Войводини.

Городска управа Львова принєсла одлуку же би биста була дарунок Городу Новому Саду и його гражданом, а у рамикох подписаней догварки о братименю городох Львова и Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)