НОВИ САД – На стреду, 6. априла з початком на 18 годзин, у кино-сали Филозофского факултету будзе отримана промоция Правопису руского язика зоз правописним словнїком авторох Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейсу, и Малей историї Русинох автора Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Орґанизаторе промоциї Филозофски факултет – Оддзелєнє за русинистику и Завод за културу войводянских Руснацох а, як наявене, шицки нащивителє достаню безплатни прикладнїк спомнутих виданьох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)