На стреду будзе схадзка Орґанизацийного одбору Ружи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Орґанизацийного и Програмного одбора Фестивала рускей култури „Червена ружа”, будзе отримана на стреду, 28. юлия на 19 годзин у Хорскей сали Дома култури.

На Дньовим шоре би мало буц утвердзованє-финализованє програмских, орґанизацийно-технїчних и финансийних елементох 60. Фестивала рускей култури.

Тогорочни Фестивал будзе отримани од 13-15. авґуст, а под час його отримованя буду поставени два вистави.

После каждого дня Манифестациї, предвидзене друженє у дворе Школи „Петро Кузмякˮ.

