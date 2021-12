НОВИ САД – Промоция троязичней моноґрафиї „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” авторки Миряни Дєкич, будзе отримана на стреду, 22. децембра од 14 годзин у обєкту Свилара у улїци Дьордя Райковича 6б у Новим Садзе.

На подїї, хтору орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох, будзе огранїчене число присутних пре епидемийну ситуацию, та приход мож потвердзиц ище нєшка на мейл адресу Заводу zavod.rusini@gmail.com.

