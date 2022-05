ШИД – На стреду, 1. юния, у Ердевику и околїску будзе окончене хемийне третированє суньоґох од 19 по 22 годзин.

Третированє будзе окончене зоз жеми, препарат нє опасни за людзох, алє ше спозорюю пчоларе же би превжали мири охрани пчолових дружтвох.

