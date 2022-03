На схадзи НС Руснацох о планох и финансийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок 14. марца, у просторийох Дома култури у Руским Керестуре отримана порядна 25. схадзка. На схадзки прилапйовани звити о роботи и финансийох з прешлого року и плани за наступни, насампредз установом котрим НС снователь, односно соснователь – Заводу за културу войводянских Руснацох, НВУ„Руске слово” и Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, алє и самого НС, а потим ше розправяло о ище даскельо точкох дньового шора котри на тот завод було вкупно 21.

По Финансийним звиту НСРНМ за 2021. рок, як и Финансийним плану за 2022. рок, НС Руснацох дїловал позитивно, а средства зоз котрима будзе розполагац того року приблїжни прешлорочному виносу, дакус спод 15 милиони динари.

Присутни члени потвердзели и звити Вивершного одбору котри ше у прешлим року зишол 25 раз, Одбору за информованє котри ше зишол три раз, розполагал зоз 300.000 динари, потим Одбору за културу котри у прешлим року розпоредзел 1,25 милиони динари, Одбор за службене хаснованє язика и писма котри розполагал зоз 170.000 динари. Прилапени и звити Роботного цела за науку, Проєктного бироу и Роботного цела за нєрухомосци зоз даскельо заувагами. Зауваги ше одношели насампредз на роботу Проєктного бироу, и чи и кельо средства обезпечени по тей основи. Надалєй нє було нагоди розпатриц звит Одбору за образованє, а котри розполагал зоз найвекшим буджетом у виносу милион 928 тисячи динари, и Роботного цела за младих прето же їх предсидателє нє доставели звити о роботи.

На схадзки ше гласало и о Звиту роботи НС Руснацох з прешлого 2021. року котри прилапени зоз 9 гласами, а анї того року нє прилапени План роботи НС Руснацох за 2022. рок котри виложел предсидатель Борислав Сакач.

После двох рокох прерви, розправяло ше и о Календару репрезентативних манифестацийох Руснацох, начално посцигнута догварка, и утвердзена векшина терминох, буду консултовани орґанизаторе манифестацийох, а потим Одлука о тим будзе дата на гласанє Одбору за културу.

Дискутовало ше и Централней преслави Националного швета Руснацох, месце дзе будзе отримована, о концепту и можлївих пременкох з котрима би ю ошвижиц. Начално догварене же идуца будзе у Коцуре, же пременки вшелїяк нєобходни, алє же шицко най почека ище рок, понеже приритет би требал буц Попис жительства.

Попис жительства котри одложени прешлого року, дефинитивно будзе отримани тей єшенї, од 1. по 31. октобер. Од резултатох Попису директно буду завишиц права котри руска национална меншина годна витвориц убудуце, та озбильно бешедоване и о крочайох котри буду превжати по тим питаню.

На схадзки принєшени и даскельо формални одлуки, зоз места члена Одбору за културу розришени Сашо Палєнкаш зоз Руского Керестура котри задзековал, а на його место меновани Микола Папуґа зоз Вербасу. Потим дате позитивне думанє за предсидателя Управного одбору Дома култури Руски Керестур же би то бул Йоаким Рац Мими котрого предложела локална самоуправа Општини Кула.

Дате позитивне думанє на поставянє Небойшу Дешича зоз Равного Села за директора ПУ „Бошко Биха” у Вербаше, позитивне думанє потвердзене и за розподзельованє средствох зоз буджету Городу Сримска Митровица, за проєкти медийней продукциї послати ресорному покраїнскому секретарияту, и на подобни конкурс локалней самоуправи Општини Кула котри ше дотикаю рускей националней меншини.

На предклад члена Совиту Миколу Шанту зоз Коцура прилапене и же би НС Руснацох реаґовал з нагоди войни у України, зоз пригодним дописом Амбасадорови України у Сербиї, НС Руснацох виражи потримовку шицким гражданом и народом котри жию у України, зоз наздаваньом же ше нємила ситуация розриши цо скорей.

По законченю схадзки, у виявох за медиї зме дознали же виберанки за идуце нове зволанє националних совитох котри требали буц отримани у новембру того року, найвироятнєйше буду преложени за першу половку идуцого року. Причини тому вецейнїсти, насампредз же за реални резултати виберанкох треба почекац резултати Попису, а ґу тому и же би ше обкеровало нєзґодну ситуацию же би ше нє преклопели у истим термину кампанї за виберанки и Попис.

