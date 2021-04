На схадзки о ришованю драги ґу Косанчичу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Майсторского дому, вчера отримана схадзка хтору орґанизовала Месна заєднїца, зоз цильом же би ше польопривреднїком приблїжело задлуженя подприємствох як цо Водопривредне подприємство Бачка и Польопривредна фахова служба з Вербасу, як и Општини Кула, а хтори задлужени за отримованє хотарох у Руским Керестуре.

На схадзки попри секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, присуствовали и – директор Водопривредного дружтва Бачка зоз шедзиском у Вербаше Данило Кркинич, Александар Дюричкович спред Польопривредней фаховей служби Вербас, и предсидатель оптшини Кула Дамян Милянич, а окрем представяньох задлуженьох тих подприємствох, на схадзки були дефиновани и даскельо проблеми зоз хторима ше хвильково зочую польопривреднїки з валалу.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, єден од проблемох на хторих ше будзе робиц то проблем драги за Косанчич, на хторей ше подзвигує асфалт пре коренї древох хтори тамадз посадзени. У планє же би ше тоти древа зрезало, а нови посадзело на даєдней другей локациї. Окрем того, визначени и проблем допатраня яркох од хторих дзепоєдни у надлежносци ВД Бачки, а дзепоєдни општини Кули.

