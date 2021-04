На схадзки о стретнуцу з городоначалнїком Нового Саду и програми за Шветови конґрес

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Рускей матки хтора отримана 29. априла у Руским Керестуре, бешедоване о отриманим стретнуцу делеґациї Рускей матки зоз городоначалнїком Нового Саду Милошом Вучевичом, розпатрани и предкладаня програми XVII Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, а було бешеди и о запровадзованю активносцох на витворйованю донациї и спонзорствох за друкованє кнїжки на руским язику проф. др. Ивана Попа Мала история Русинох.

На схадзки було бешеди о отриманим стретнуцу зоз городоначалнїком Нового Саду, Милошом Вучевичом, 13. априла, хтори потримал и прилапел предкладанє же би город Нови Сад бул домашнї XVII Шветового конґресу 2023. року, та медзи иншим, на схадзки бешедоване и о будуцим сотруднїцтве РМ и других руских орґанизацийох з городом Новим Садом, як и о обецаним донаторству Милоша Вучевича, односно городу Нового Саду, за видаванє кнїжки под насловом Мала история Русинох, проф. др. Ивана Попа.

По другей точки Дньового шору розпатрана програма за наступни Шветови конґрес, а розпатрене и предкладанє шефа кабинета городоначалнїка Нового Саду, Жарка Мичина, же би ше окрем Филозофского факултету, односно Оддзелєня за Русинистику, як и церкви Св. апостола Петра и Павла, под час Шветового конґресу нащивело и Матицу сербску у Новим Садзе.

На концу, УО винєсол податки о трошкох и спонзорствох хтори буду потребни за друкованє кнїжки на руским язику проф. др Ивана Попа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)