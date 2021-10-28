На схадзки подробнєйше о концепциї „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей сахдзки Орґанизацийних одборох Културней манифестациї Костельникова єшень и Драмского мемориялу Петро Ризнич Дядя, хтора отримана вчера у Доме култури у Руским Керестуре, подробнєйше бешедоване о концепциї тих двох манифестацийох.

Так одлучене же першого дня манифестациї Костельникова єшень, пияток 5. новембра, на 17 годзин и 30 минути у Доме култури будзе отворена вистава фотоґрафийох и малюнкох Ярослава Планчака.

Истого дня, од 18 годзин, у Хорскей сали, будзе отримана промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово”, та на тот завод буду представени кнїжки – Розгварка з виками Михала Рамача, Розваляни Салаши Янка Сабадоша, Статї и есеї Мирона Жироша, Женоблоґия Ясмини Дюранїн, Язични Аларм Блажени Хома Цветкович, Зборнїк роботох зоз пиятей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох, сликовнїци за дзеци вецей авторох Карусел и Кухня, як и кнїжка поезиї Трава, прах Ирини Гарди Ковачевич.

После промоциї кнїжкох, за 20 годзин запланована проєкция филма 20 роки Дньовки, як и промоция зборнїку литературних и визуалних творох Дньовка – два декади 1998 – 2017 хтори буду отримани у Младежским доме, у просторийох Здруженя Пакт Рутенорум.

Шлїдуюцого дня, соботу 6. новембра, на 19 годзин у Голу Дому култури, будзе отримана вистава фотоґрафийох зоз наградного фото-конкурсу у рамикох Дньовки, на тему Без цензури, а истого вечара, на 20 годзин, будзе и централна програма манифестациї за младих Дньовка, на хторей ше през 17 точки представя млади з Керестура, Коцура, Шиду, Дюрдьова и Миклошевцох.

Нєдзеля, 7. новембра, резервована за промоцию нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями у Дюрдьове у КУД Тарас Шевченко, хтора почнє на 18 годзин.

Шлїдуюцого викенду, у рамикох Костельниковей єшенї, пияток 12. новембра од 18 годзин у Руским домеу Коцуре, будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями, док традицийне Стретнуце рецитаторох з наших руских местох Михайло Зазуляк, будзе всоботу 13. новембра у Школи Петефи бриґадау Кули.

Як визначене на схадзки, промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуца зоз писателями у основних школох Петро Кузмяк у Руским Керестуре и у школиБратство єдинство у Коцуре ище на розпатраню пре епидемийни мири хтори запровадзени по школох.

Праве пре части вименки епидемийних мирох, орґанизаторе з тей нагоди замодлєли нащивительох и учашнїкох за порозуменє, у случаю же по датум отримованя Костельниковей єшенї настаню даяки вименки у терминохабо змисту програми.

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