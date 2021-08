На Текийох и наша Служба Божа

ПЕТРОВАРАДИН – У Марийовим святилїщу на Текийох при Петроварадину, 4. авґуста на 15,30 годзин будзе наша грекокатолїцка Служба Божа, попри богослуженьох на других язикох.

Служиц будзе парох новосадски о. Юлиян Рац, хтори гварел же пре вирус корона, на самим месце у Текийох, на стреду, увидзиме же хто шицко придзе и одкаль, маюци у оглядзе популарносц паломнїцтва до Текийох.

Пол годзини пред Службу Божу, годно ше и висповедац, а треба отримовац препоручени мири защити, ношиц защитни маски, тримац дистанцу и керовац блїзки контакти.

