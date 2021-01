На треци дзень Крачуна будзе Мированє

ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове вчера, 7. януара преславени перши дзень Крачуна, а на Служби Божей, котра була на 10 годзин о. Михаил Холошняй у мено владики кир Георгия Джуджара, у свойо власне мено и мено членох Церковного одбору дюрдьовскей Церкви шицким винчовал Крачун – „Благословене и щешлїве Рождество Господа нашого Исуса Христа!”.

Потим пречитал винчованку котру послал наш владика кир Георгий Джуджар, у котрей написане о тим же ше сполнєла обецунка, безконєчни и вшадзи присутни Бог ше народзує на Жеми як дзецочко, прима на себе нашо єство у шицким окрем гриха. Алє и же у тим року Рождество Христово славиме иншак и на нєобични способ, у обставинох як нїґда потераз, алє нас нїч нє може зопрец же би ше у нас народзел Исус Христос спаситель и провадзел нас до живота вичного.

Нєшка, 8. януара, на други дзень Крачуна и наютре, 9. януара, на треци дзень Крачуна, Служби Божи буду на 10 годзин, ютре и Мированє.

Шицки крачунски Служби Божи у дюрдьовскей церкви мож провадзиц наживо и одложено на профилу домашнього о. Михаила Холошняя – https://www.facebook.com/mihail.holosnjaj.14.

