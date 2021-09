На турниру у кошарки 3 на 3 найлєпши „СФРЮ”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Турниру у кошарки 3 на 3, котри закончени вовторок вечар 31. авґуста, од 10 екипох найлєпша була СФРЮ, за котру наступели Янко Хома, Деян Надь, Себастиян Дюрко, Стефан Кочиш и Матей Саянкович. Друга була Кула Ново населє, а треца Comfort style, док титулу найвреднєйшого тє. MVP бавяча достал Иван Дудаш.

Окрем тих екипох у борби за треце место бавела ище и екипа Рукометни клуб Русин хтори страцел од лєпшого Comfort style.

Наградни фонд за три перши екипи бул 10.000, 6.000 и 4.000 динари, а побиднїки достали и погари и медалї. За публику на финалним вечаре були орґанизовани и даскельо наградни бависка, а добру орґанизацию першираз, трецого турниру по шоре, подписали млади Иван Чизмар и Матей Саянкович.

Турнир ше отримал на кошаркашским терену на пияцу од 16. авґуста, дакус було прерви пре подлу хвилю, алє прицагнул красне число и екипох, и публики.

