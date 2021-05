На Управним одборе Славко Орос вибрани за директора Театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Руского народного театру Петро Ризнич Дядя, на вчерайшей схадзки у Руским Керестуре за директора Театру на штиророчни мандат вибрал Славка Ороса, котри и дотераз окончовал тоту функцию.

На Явни конкурс за директора Театру сцигла лєм єдна приява – Славка Ороса з Руского Керестура, хтори сполнює шицки условия предписани з конкурсом.

На схадзки УО присуствовали шицки седем члени, а одлука односно предклад за вибор Славка Ороса за директора РНТ будзе послати сновательови – Националному совиту Руснацох на менованє.

Окрем того, на схадзки УО Театру прилапел записнїк з прешлей схадзки хтора отримана 19. фебруара, бешедоване о активносцох од остатнєй схадзки, як и о планох активносцох за наступни рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)