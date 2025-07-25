На чесц предком и предходнїком

Тот рок коцурскому Културно-уметнїцкому дружтву „Жатва” принєсол два вельки ювилеї – 35 роки од снованя Дружтва, и 45 роки од отримованя першей Културней манифестациї „Коцурска жатва”. З тима думками на розуме, аматере и младеж КУД „Жатва”, вєдно зоз Коцурским здруженьом младих, алє и другима валалскима дружтвами и здруженями, з вельким ентузиязмом почали плановац и пририхтовац тоту визначну, того року ювилейну, коцурску културну манифестацию.

Нормалне же ше часи пременєли од першей „Коцурскей жатви”, як и од початкох иснованя самого Дружтва. Пременєли ше людзе у нїм, у валалє, їх способ живота, алє єдно при Коцурцох остало зачуване – добра дзека, и любов ґу свойому народу и пестованю култури. У їх єствох остало и тото же ше свойого анї после телїх рокох нє одрекаю, алє и цудзе почитую. Прето ше и того року на тей Културней манифестациї нашли нашо два валалски културно-уметнїцки дружтва, алє и госци зоз велїх других руских местох – з Вербасу, Дюрдьова, Кули, Руского Керестура, Суботици, Нового Саду, Беоґраду, Бачинцох, Шиду, як и з Петровцох з Републики Горватскей.

Найблїщацша, найсвяточнєйша часц тогорочней програми того цеплого юлийского вечара отримана у Велькей сали Дома култури, кед ше на бини зменьовали танцоше, гудаци, шпиваче, поприберани у найкрасших народних облєчивох. Окрем святочного концерту, орґанизаторе порихтали вецей провадзаци програми, з котрима ше намагали возвелїчац и достойно означиц таки значни ювилеї. И того року на радосц наймладшим отримана интересантна роботня, алє приказана и краса ручних роботох, пахняцих етно столох зоз найсмачнєйшима єдлами у котрих могли уживац шицки почитователє традициї, прешлосци, уметносци. Отримана и програма у котрей през бешеду, виставу фотоґрафийох и видео знїмки орґанизаторе преведли публику през прешли часи, предходни манифестациї „Коцурскей жатви”, як и през роботу Дружтва. Здогадли нас на прешлосц, людзох котри вредно робели у тим Дружтве од самого його снованя, здогадли нас на ентузиязем з котрим ещи давно крочели до орґанизованя такей єдней велькей манифестациї.

Бешедуюци о ювилейох, здогадли нас и на дакедишнї обичаї, велїчезни дефилеи през валалски улїчки, нєпреглядни колони аматерох, польопривредних машинох, на Торба бали, сламу, нашмеяни, мурцави дзецински твари з фалатком ґереґи и динї у рукох, котри весело закукли до каждей часци манифестациї, покля ше вєдно, коло старших, нє розтанцовали на розляти ноти гудацох.

Крашнє и емотивно ше було здогаднуц на прешлосц, кед цали валал з дзеку участвовал у орґанизованю и пририхтованю програми, у преславяню законченя косидби, тлачидби и жатви жита, у славеню нового златного заренка, новей муки, нового хлєба…

През цали час тей културней манифестациї пановала окремна носталґия, озда праве прето же ше нєпреривно прецаговала думка як тота манифестация, алє и Дружтво, длуго тирваю, обставаю, нє даю ше часу… Окремни чувства ше роєли, алє заключенє могло буц лєм єдно – 45. Културна мнифестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих означене достойно ювилейом. Достойно вредних рукох наших предкох, достойно Коцура, „Жатви”, „Коцурскей жатви”!