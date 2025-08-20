На членство у НСР задзековал и Сашо Палєнкаш

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 19. авґуста, на членство у Националним совиту Руснацох (НСР) задзековал Сашо Палєнкаш зоз лїстини число 1 под назву „Руснаци вєдно”. Палєнкаш тиж задзековал и на членство у Одборе за културу.

После того задзекованя, НСР чишлї лєм 17 од 19 членох, понеже з истей лїстини задзекованє дал и предсидатель Йоаким Рац. После констатованя задзекованьох, будзе нєобходне же би Републична виберанкова комисия (РВК) меновала нових членох НСР зоз истей лїстини, а потамаль Совит будзе робиц зоз двома членами менєй.

Цо ше дотика одборох, без членох остали Одбор за информованє и Одбор за службене хаснованє язика и писма, Одбор за образованє ма лєм два членїци Сенку Мученски и Славицу Чельовски, док у Одборе за културу остали шейсц члени: Мелания Мали, Микола Папуґа, Татяна Дудаш, Наташа Еделински Миколка, Амалия Ковач и Тамара Балоґ.

Вкупно, до НСР сцигли 34 задзекованя членох одборох и роботних целох, два задзекованя членох Совиту медзи котрима и задзекованє предсидателя, а єдна особа розришена зоз функциї предсидательки одбору и членства у нїм.